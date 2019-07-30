Суд оштрафував двох агітаторів, які вимірювали рівень цукру в крові



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Агітаційний матеріал кандидата у нардепи Ігоря Побера

Ініціаторами притягнення до адмінвідповідальності виступили представники мережі «Опора»

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним двох агітаторів кандидата у нардепи у 163 виборчому окрузі Ігоря Побера (висуванець партії «Удар») у порушенні ведення передвиборної агітації і оштрафував на 510 грн кожного.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови суду від 26 липня.

Факт правопорушення був зафіксований 8 і 9 липня у Тернополі на вулицях Новий Світ і Т. Шевченка. Дві жінки, котрі перебували у агітаційній палатці кандидата Побера, надавали безкоштовні послуги громадянам з визначення рівня цукру в крові. Своїми діями вони порушили вимоги пункту 14 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (обмеження щодо ведення передвиборної агітації).Тобто законодавство це розцінює як непрямий підкуп виборців.

Подробиці цих ситуацій більше описали представники мережі «Опора», котрі й звернулися до поліції. Зокрема, щоб пройти медичне обстеження, бажаючих просили заповнити анкету і вказати свої персональні дані. Один із агітаторів пояснив, що відбувається акція, яку фінансує сам кандидат. Водночас з наметів розповсюджували друковані матеріали передвиборної агітації кандидата Ігоря Побера.

За даними ЦВК, діючий народний депутат Ігор Побер програв вибори у 163 окрузі. Його результат – 1,73% або 1417 голосів. Переміг на цьому окрузі висуванець партії «Слуга народу» Андрій Богданець – 25,44% (20763 голоси).