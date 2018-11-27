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    У Тихому океані стався потужний землетрус

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    Землетрус у Тихому океані: загрози цунамі нема - У Тихому океані стався потужний землетрус
    Землетрус у Тихому океані: загрози цунамі нема

    Епіцентр землетрусу магнітудою 5,7 розташовувався за 325 кілометрів на схід від столиці Фіджі

    Землетрус магнітудою 5,7 стався у вівторок, 27 листопада, в Тихому океані біля берегів Фіджі.

    Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

    Епіцентр землетрусу розташовувався за 325 кілометрів на схід від столиці Фіджі міста Сува, де проживають 77 тисяч жителів.

    Даних про потерпілих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

    Зазначимо, що раніше повідомлялося, як Північний і Південний острови Нової Зеландії зблизилися після серії землетрусів в 2016 році, які частково підняли дно моря. Зазначається, що землетрус магнітудою 7,8 між новозеландськими островами частково підняв морське дно на 6,5 футів.

    Нагадаємо, в липні цього року в Тихому океані біля архіпелагу Кермадек у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.

     

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