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    У світі

    Острови Нової Зеландії зблизилися після землетрусів

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    Острови Нової Зеландії зблизилися після землетрусів

    Землетрус магнітудою 7,8 між новозеландськими островами частково підняв морське дно на 6,5 футів

    Північний і Південний острови Нової Зеландії зблизилися після серії землетрусів в 2016 році, які частково підняли дно моря.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на службу з питань геології Нової Зеландії.

    Зазначається, що землетрус магнітудою 7,8 між новозеландськими островами частково підняв морське дно на 6,5 футів.

    Відтак, острови продовжували рухатись ближче один до одного з часів землетрусу, пояснила Сігрюн Грейнсдоттір з наукового підрозділу Геологічної служби Нової Зеландії.

    Унаслідок зближення, місто Кейп Кемпбелл, що на північно-східному краю Південного острова, стало майже на 14 дюймів ближче до міста Веллінгтон, що на південному узбережжі Північного острова.

    Крім того, місто Кайкюра зрушилось приблизно на 6 дюймів на схід, а прибережне місто Бленхейм змістилось на північний схід на ту ж відстань.

    Нагадаємо, в липні цього року в Тихому океані біля архіпелагу Кермадек у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.

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