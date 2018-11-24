Острови Нової Зеландії зблизилися після землетрусів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Землетрус магнітудою 7,8 між новозеландськими островами частково підняв морське дно на 6,5 футів

Північний і Південний острови Нової Зеландії зблизилися після серії землетрусів в 2016 році, які частково підняли дно моря.

Про це повідомляє CNN з посиланням на службу з питань геології Нової Зеландії.

Зазначається, що землетрус магнітудою 7,8 між новозеландськими островами частково підняв морське дно на 6,5 футів.

Відтак, острови продовжували рухатись ближче один до одного з часів землетрусу, пояснила Сігрюн Грейнсдоттір з наукового підрозділу Геологічної служби Нової Зеландії.

Унаслідок зближення, місто Кейп Кемпбелл, що на північно-східному краю Південного острова, стало майже на 14 дюймів ближче до міста Веллінгтон, що на південному узбережжі Північного острова.

Крім того, місто Кайкюра зрушилось приблизно на 6 дюймів на схід, а прибережне місто Бленхейм змістилось на північний схід на ту ж відстань.

Нагадаємо, в липні цього року в Тихому океані біля архіпелагу Кермадек у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.