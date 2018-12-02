У Торонто невідомі влаштували стрілянину: є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У результаті стрілянини поранено жінку

В Торонто (Канада) в результаті стрілянини, яку влаштували невідомі, поранена жінка.

Про це повідомляє телеканал CBC.

За даними поліції, постраждалій близько 20 років, її стан стабільний, загрози життю немає. Правоохоронці не мають інформації про стрілків, поки ніхто з них не затриманий.

На даний момент поліцейські оглядають два автомобіля на місці злочину, які можуть мати відношення до інциденту.

Зазначимо, цього року в Торонто відзначається рекордна за останні 27 років кількість перестрілок і вбивств.

Тільки за перші 11 місяців 2018 року у мегаполісі вже вбито понад 90 осіб, що більше, ніж за весь 2017 рік (63 особи).