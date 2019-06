У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Торонто під час параду сталася стрілянина Фото: АР

Під час стрілянини на сцені були присутні прем'єр-міністр Канади, мер Торонто та баскетболісти

У Торонто під час параду на честь перемоги баскетбольного клубу Toronto Raptors в турнірі Національної баскетбольної асоціації (НБА) сталася стрілянина.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву поліції.

Так, згідно з інформацією, стрілянина сталася на площі Натана Філіпса.

У результаті перестрілки чотири людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття.

Shot this from inside Toronto city hall, at the north entrance, seconds after shots were fired at Nathan Phillips Square. pic.twitter.com/H9fKpMwNKe — Francine Kopun (@KopunF) 17 червня 2019 р.





#BREAKING NEWS: Emergency vehicles have transported several people to nearby hospitals following reports of a shooting at the victory parade in #Toronto, Canada. It’s currently unclear what their injuries are. pic.twitter.com/x9BgzZxO8A — News flash (@BRNewsFlash) 17 червня 2019 р.





#Update: Reports of a stampede happening at a street near the Nathan Phillips Square in #Toronto in #Canada where a alleged shooting happened. Massive crowds fleeing the scenes... pic.twitter.com/IEfm7fy7nn — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 17 червня 2019 р.





#Breaking: Just in - First video and sound of the time of the shooting happened at the Nathan Phillips Square in #Toronto, where the #RaptorRally was being held! #Canada Through Facebook video pic.twitter.com/wubnyZokUD — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 17 червня 2019 р.

Chaos and confusion in Toronto at a rally for the Raptors, this year's NBA Champions, as fans fled following reports of a shooting. Two people were shot and wounded and two people were arrested, police said. https://t.co/dSLly7qHfl pic.twitter.com/XmqLb0HcDd — ABC News (@ABC) 17 червня 2019 р.

У поліції повідомили, що затримані двоє підозрюваних. Крім того, на місці злочину знайдено дві одиниці вогнепальної зброї.

Повідомляється, що постраждалі отримали серйозні поранення, але вони не становлять загрози для життя.

Під час стрілянини на сцені були присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мер Торонто Джон Торі та баскетболісти. Через інцидент церемонію ненадовго перервали, а пізніше відновили.

Нагадаємо, внаслідок підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинули щонайменше 30 людей, ще 40 дістали поранення.