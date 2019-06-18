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    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі

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    У Торонто під час параду сталася стрілянина - У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина
    Фото: АР

    Під час стрілянини на сцені були присутні прем'єр-міністр Канади, мер Торонто та баскетболісти

    У Торонто під час параду на честь перемоги баскетбольного клубу Toronto Raptors в турнірі Національної баскетбольної асоціації (НБА) сталася стрілянина.

    Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву поліції.

    Так, згідно з інформацією, стрілянина сталася на площі Натана Філіпса.

    У результаті перестрілки чотири людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття. 




    У поліції повідомили, що затримані двоє підозрюваних. Крім того, на місці злочину знайдено дві одиниці вогнепальної зброї.

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    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    У Торонто під час параду сталася стрілянина: є постраждалі
    Фото: АР

    Повідомляється, що постраждалі отримали серйозні поранення, але вони не становлять загрози для життя.

    Під час стрілянини на сцені були присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мер Торонто Джон Торі та баскетболісти. Через інцидент церемонію ненадовго перервали, а пізніше відновили.

    Нагадаємо, внаслідок підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинули щонайменше 30 людей, ще 40 дістали поранення.

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