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    У Трампа анонсували нові санкції проти Куби

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    Прапори Куби і США - У Трампа анонсували нові санкції проти Куби
    Прапори Куби і США

    Штати будуть продовжувати обмежувати кубинський режим

    США продовжать вести політику санкцій проти Куби в зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.

    Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон в Twitter.

    За його словами, США будуть продовжувати обмежувати кубинський режим.

    «Ми будемо продовжувати обмежувати кубинський режим в припливі доларів у відповідь на їх ігнорування прав людини, придушення голосу опозиції і зусилля щодо дестабілізації Венесуели», - заявив він, додавши, що Вашингтон підтримує кубинців, які борються за свободу.

    Нагадаємо,  у червні Сполучені Штати Америки посилили санкції щодо Куби.

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