У Трампа анонсували нові санкції проти Куби



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Штати будуть продовжувати обмежувати кубинський режим

США продовжать вести політику санкцій проти Куби в зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.

Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон в Twitter.

За його словами, США будуть продовжувати обмежувати кубинський режим.

«Ми будемо продовжувати обмежувати кубинський режим в припливі доларів у відповідь на їх ігнорування прав людини, придушення голосу опозиції і зусилля щодо дестабілізації Венесуели», - заявив він, додавши, що Вашингтон підтримує кубинців, які борються за свободу.

Нагадаємо, у червні Сполучені Штати Америки посилили санкції щодо Куби.