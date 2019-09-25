У Трампа намагалися зірвати зустріч з Зеленським, - ЗМІ



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У США оголосили про запуск процедури імпічменту Трампа через розмову із Зеленським

У Білому домі побоювалися, що зустріч буде сфокусована не на Україні, а на Байдені

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа намагалися перешкодити йому зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським або зателефонувати йому.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що в адміністрації побоювалися, що Трамп використає такі можливості, як можливість змусити Зеленського отримати інформацію про Джо Байдена.

«Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була сфокусована на відносинах Україна-США», - сказав один з колишніх чиновників, виступаючи на умовах анонімності.

Проте чиновники Білого дому спростували ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не піднімалися і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.

На запит журналістів про коментарі щодо підтвердження або спростування цієї інформації представник Білого дому не відповів.

Нагадаємо, у Конгресі США розпочали процедуру імпічменту Трампа. Причиною став начебто тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови від 25 липня. У цій рохмові Трамп нібито просив Зеленського вплинути на розслідуваннящодо сина Джо Байдена (Байден - конкурент Трампа по президентській гонці в 2020 році).