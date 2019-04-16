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    У Трампа з'явився перший конкурент на виборах

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    <p>Передвиборну програму Вельд будує на тому, що &laquo;почує голоси американського народу&raquo;</p> - У Трампа з'явився перший конкурент на виборах

    Передвиборну програму Вельд будує на тому, що «почує голоси американського народу»

    Білл Вельд став першим республіканцем, який може позмагатися з Трампом на праймеріз за підтримку Республіканської партії

    У Сполучених Штатах Америки зареєструвався перший кандидат на виборах президента в 2020 році від Республіканської партії Білл Вельд, який складе конкуренцію чинному президенту Дональду Трампу.

    Про це повідомив телеканал CNN.

    Зазначається, що колишній губернатор Массачусетсу Білл Вельд оголосив про участь в президентській гонці. Таким чином, він став першим республіканцем, який може позмагатися з Трампом на праймеріз за підтримку Республіканської партії.

    Також повідомляється, що передвиборну програму Вельд будує на тому, що «почує голоси американського народу». Крім того, він закликає повернутися до принципів Авраама Лінкольна - «рівності, гідності та можливості для усіх».

    Зазначимо, на минулих президентських виборах він балотувався від Лібертаріанської партії.

    Нагадаємо, кампанія з переобрання Дональда Трампа на пост президента в 2020 році зібрала понад $30 млн за перші три місяці 2019 року.

    Джерело: РБК-Україна

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