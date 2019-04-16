У Трампа з'явився перший конкурент на виборах



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Передвиборну програму Вельд будує на тому, що «почує голоси американського народу»

Білл Вельд став першим республіканцем, який може позмагатися з Трампом на праймеріз за підтримку Республіканської партії

У Сполучених Штатах Америки зареєструвався перший кандидат на виборах президента в 2020 році від Республіканської партії Білл Вельд, який складе конкуренцію чинному президенту Дональду Трампу.

Про це повідомив телеканал CNN.

Зазначається, що колишній губернатор Массачусетсу Білл Вельд оголосив про участь в президентській гонці. Таким чином, він став першим республіканцем, який може позмагатися з Трампом на праймеріз за підтримку Республіканської партії.

Також повідомляється, що передвиборну програму Вельд будує на тому, що «почує голоси американського народу». Крім того, він закликає повернутися до принципів Авраама Лінкольна - «рівності, гідності та можливості для усіх».

Зазначимо, на минулих президентських виборах він балотувався від Лібертаріанської партії.

Нагадаємо, кампанія з переобрання Дональда Трампа на пост президента в 2020 році зібрала понад $30 млн за перші три місяці 2019 року.

Джерело: РБК-Україна