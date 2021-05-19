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    Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок (фото)

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    Пожежу загасили оперативно, вогонь не встиг нанести великої шкоди&nbsp; - Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок (фото)
    Пожежу загасили оперативно, вогонь не встиг нанести великої шкоди 
    Фото: фейсбук-група Трепівка

    Надзвичайна подія у селі сталася вдруге на місяць

    У селі Трепівка, що у Кіровоградській області, у приватний будинок вдарила блискавка, яка спричинила пожежу. Про це повідомляє CBN з посланням на спільноту «Трепівка» у facebook.

    «18 травня трапилася дуже жахлива пoдія, внаслідoк прирoдньoгo явища, блискавкoю булo влученo в будинoк нашoгo oднoсельця пo вулиці Центральній, 38 Стельмашенкo Олександра. Але завдяки швидкoму реагуванню керуючoгo бригади фірми «Агрoдар» Якoвлева Олександра, було частково локалізовано пожежу», – йдеться у повідомленні місцевої жительки Руслани Кголь.

    За інформацією жінки, надзвичайна подія у селі сталася вдруге на місяць – перша трапилася 1 травня нинішнього року.

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    Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок (фото)
    Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок (фото)

    Ситуацію прокоментували в У ДСНС області:

    «Так, 18 травня о 15:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Центральна у селі Трепівка Знам’янського району. Після прибуття на місце події було встановлено, що горить 6 м2 речей домашнього вжитку в приватному житловому будинку. О 15:47 пожежу було локалізовано та о 16:19 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка та 1-го ДПРЗ м. Кропивницький».

    В Україні останні дні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки.

    Вчора у Рівному вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

    Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

    Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°.

    Теги: пожежа ДСНС атмосферне явище Кропивницький надзвичайні ситуації рятувальники будинок негода
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    Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок (фото)