Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок (фото)

Надзвичайна подія у селі сталася вдруге на місяць

У селі Трепівка, що у Кіровоградській області, у приватний будинок вдарила блискавка, яка спричинила пожежу. Про це повідомляє CBN з посланням на спільноту «Трепівка» у facebook.

«18 травня трапилася дуже жахлива пoдія, внаслідoк прирoдньoгo явища, блискавкoю булo влученo в будинoк нашoгo oднoсельця пo вулиці Центральній, 38 Стельмашенкo Олександра. Але завдяки швидкoму реагуванню керуючoгo бригади фірми «Агрoдар» Якoвлева Олександра, було частково локалізовано пожежу», – йдеться у повідомленні місцевої жительки Руслани Кголь.

За інформацією жінки, надзвичайна подія у селі сталася вдруге на місяць – перша трапилася 1 травня нинішнього року.

Ситуацію прокоментували в У ДСНС області:

«Так, 18 травня о 15:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Центральна у селі Трепівка Знам’янського району. Після прибуття на місце події було встановлено, що горить 6 м2 речей домашнього вжитку в приватному житловому будинку. О 15:47 пожежу було локалізовано та о 16:19 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка та 1-го ДПРЗ м. Кропивницький».

В Україні останні дні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки.

Вчора у Рівному вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°.