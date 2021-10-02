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    У Трускавці «слуги» презентують план реформ до 2023 року

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    Робочі групи представлять напрацьовані матеріали президентові - У Трускавці «слуги» презентують план реформ до 2023 року
    Робочі групи представлять напрацьовані матеріали президентові
    фото sluga-narodu.com

    Президент заслухає доповіді щодо розвитку у різних сферах

    На виїзному засіданні парламентської фракції партії «Слуга народу» вісім робочих груп, які напрацьовували порядок денний реформ на 2021-2023 рр. у різних сферах, доповідають про результати Президентові Володимиру Зеленсько. Про це повідомляє пресслужба партії.

    Зокрема, як зазначається, перша група розповіла про трансформацію у сфері нацоборони та міжнародних відносин.

    «Серед запропонованих цілей – членство в НАТО, успішне завершення реформи СБУ, створення та розбудова національної системи стійкості, система національного спротиву, реінтеграція ТОТ, інформаційний суверенітет, розблокування питання в ТКГ з обміну полонених, зміцнення створених Україною альянсів: Кримська платформа, Люблінський трикутник, квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо», – зауважили в «Слузі народу».

    Далі депутати, урядовці та представники Офісу Президента презентують план реформ на 2021-2023 рр. у галузі енергетичної незалежності та зеленої трансформації. Серед цілей – інтеграція європейської та української енергосистеми та ринків, нарощування видобутку газу, нафти +20%, збільшення нафтопереробки, зниження залежності від імпортних енергоресурсів. Крім того, важливими стануть розвиток та впровадження енергоефективних технологій, збільшення частки атомної генерації на 10% та скорочення імпорту природного газу.

    Водночас у галузі зеленої трансформації планується розвивати відновлювані джерела палива, екомодернізацію промисловості, збільшення частки екологічного транспорту, зниження втрат в енергомережах.

    До слова, наради парламентської фракції «Слуга народу» подібні до засідання, що нині триває у Трускавці, тепер будуть постійними. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

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    Теги: партії президент партія Слуга народу Руслан Стефанчук суверенітет
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    У Трускавці «слуги» презентують план реформ до 2023 року