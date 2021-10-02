Подібні наради тепер будуть постійними – заступник голови парламенту про з'їзд у Трускавці (відео)

Стефанчук наголосив, що такі тимбілдинги потрібні для того, щоб звіряти годинники, і бачити, чого ми досягли, і чого не досягли

Наради парламентської фракції «Слуга народу» подібні до засідання, що нині триває у Трускавці, тепер будуть постійними. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє телеканал «Дом».

«Буде постійно. Тому що нам треба. , по-перше такі тимбілдинг для того, щоб звіряти годинники, і бачити чого ми досягли, чого не досягли. Тому я думаю що це – надзвичайно важливий захід. Тому що ми вже перебуваємо на "екваторі" та можемо проаналізувати – що нам вдалося, що не вдалося, чому, які конкретні завдання ми перед собою ставимо на майбутнє», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.