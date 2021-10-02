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    Для мене це не питання, – Зеленський про відставку Разумкова

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    Володимир Зеленський відхрестився від питання про відставку Разумкова - Для мене це не питання, – Зеленський про відставку Разумкова
    Володимир Зеленський відхрестився від питання про відставку Разумкова
    фото з відкритих джерел

    Президент сказав, що відставкою спікера парламенту має займатися фракція

    Питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова внутрішньо-фракційне. Про це журналістам у Трускавці заявив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

    «Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну, зовсім не питання. Це питання, в цілому, скажу відверто, внутрішньо-фракційне. Я вважаю великою помилкою Діми чи консультантів, які зараз з ним працюють, що це питання виноситься в публічну сферу, медіа. Секретів ніяких немає, я вважаю просто, що у цих людей інші політичні погляди і це нормально. Ми живемо у демократичній державі», – заявив Зеленський.

    Раніше голова фракції «Слуг народу» Давид Арахамія заявив, що у президента є програмний виступ.

    «Це програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. В тому числі велика сьогодні панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми – це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема деоліхархізація і третя тема це антикорупційні реформи», – додав Арахамія.

    Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

    1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

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    Теги: Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков фракція
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    Для мене це не питання, – Зеленський про відставку Разумкова