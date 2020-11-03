У Туреччині кількість загиблих через землетрус зросла до 110 людей

Загальна кількість постраждалих внаслідок землетрусу зросла до 1027 осіб

У Туреччині внаслідок руйнівного землетрусу, що стався у п’ятницю 30 жовтня, підтвердили загибель вже 110 осіб. Як повідомляє агентство Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Зазначається, що кількість постраждалих перевищила тисячу.

За словами президента країни, на цей час рятувальники витягли з-під завалів в Ізмірі 110 загиблих.

«Ми не втрачатимемо надії, доки не знайдемо останніх із тих, хто опинився під руїнами», – заявив Ердоган.

Загальна кількість постраждалих внаслідок землетрусу зросла до 1027 осіб.

Ердоган також пообіцяв матеріальну допомогу родинам, які внаслідок землетрусу втратили житло і майно.

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.