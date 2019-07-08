У Туреччині стався вибух на хімічному заводі



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Експерти з’ясовують рівень небезпеки для населення й довкілля

У провінції Кютах'я, що на заході Туреччини, в неділю ввечері стався вибух на азотному заводі.

Про це повідомляє Haber Turk.

«Вибух стався о 20.45 за місцевим часом на підприємстві, що розташовується на 7-му кілометрі шосе Кютах'я - Ескішехір. За попередніми даними, загиблих немає», - повідомив губернатор регіону Омер Тораман.

Як повідомляється, населення прилеглих територій чуло вибух, після чого над підприємством піднявся стовп жовтого диму.

На місце події прибуло багато пожежних та медичних бригад, поліцейські підрозділи.

Зараз експерти з’ясовують рівень небезпеки для населення й довкілля, проводячи відповідні виміри.