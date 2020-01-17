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    У Туреччині відкрили доступ до «Вікіпедії» після майже трирічного блокування

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    У Туреччині відкрили доступ до «Вікіпедії» після майже трирічного блокування

    Доступ до Вікіпедії в Туреччині поки відновлено не повністю

    Організація Wikimedia Foundation, яка є власником онлайн-енциклопедії «Вікіпедія», повідомила про початок відновлення доступу до ресурсу в Туреччині, де його блокували з квітня 2017 року.

    Відповідну заяву організація оприлюднила на своєму сайті.

    «Ми надзвичайно раді, що народ Туреччини знову матиме змогу брати участь у найбільшому глобальному обговоренні турецької культури та історії онлайн і продовжить робити з Вікіпедії активне джерело інформації про Туреччину й світ», — йдеться в заяві.

    Там також наголошується, що доступ до Вікіпедії в Туреччині поки відновлено не повністю. Представники організації обіцяють слідкувати за ситуацією.

    Wikimedia Foundation також нагадала, що її позов до уряду Туреччини щодо блокування Вікіпедії досі перебуває на розгляді Європейського суду з прав людини.

    Нагадаємо, Вікіпедію заблокували в Туреччині 29 квітня 2017 року. Тоді Анкара заявила, що деякі статті в онлайн-енциклопедії пов’язують Туреччину з терористичними угрупованнями. Суд Анкари виніс рішення, згідно з яким контент на Вікіпедії є загрозою національній безпеці країни.

    26 грудня 2019 року Конституційний суд Туреччини постановив, що блокування урядом країни доступу до Вікіпедії є порушенням свободи слова, і зобов’язав відновити доступ до ресурсу в країні.

    Турецький розділ Вікіпедії налічує понад 335 тисяч статей.

    Туреччина Анкара технології
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