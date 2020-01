У Туреччині відкрили доступ до «Вікіпедії» після майже трирічного блокування

Доступ до Вікіпедії в Туреччині поки відновлено не повністю

Організація Wikimedia Foundation, яка є власником онлайн-енциклопедії «Вікіпедія», повідомила про початок відновлення доступу до ресурсу в Туреччині, де його блокували з квітня 2017 року.

Відповідну заяву організація оприлюднила на своєму сайті.

«Ми надзвичайно раді, що народ Туреччини знову матиме змогу брати участь у найбільшому глобальному обговоренні турецької культури та історії онлайн і продовжить робити з Вікіпедії активне джерело інформації про Туреччину й світ», — йдеться в заяві.

Там також наголошується, що доступ до Вікіпедії в Туреччині поки відновлено не повністю. Представники організації обіцяють слідкувати за ситуацією.

Wikimedia Foundation також нагадала, що її позов до уряду Туреччини щодо блокування Вікіпедії досі перебуває на розгляді Європейського суду з прав людини.

