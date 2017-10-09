У Туреччині протягом цієї ночі затримали 42 людини за публікації у соцмережах

Публікації, за які арештували громадян Туреччини, стосувалися військових дій у Сирії

Поліція Туреччини протягом ночі затримала 42 людини, у тому числі прокурдського політика, за «поширення терористичної пропаганди» в соціальних мережах про військову операцію Туреччини проти курдів у Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецькі ЗМІ. Загалом, внаслідок поліцейських рейдів у



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Фото з відкритих джерел Поліція Туреччини

Публікації, за які арештували громадян Туреччини, стосувалися військових дій у Сирії

Поліція Туреччини протягом ночі затримала 42 людини, у тому числі прокурдського політика, за «поширення терористичної пропаганди» в соціальних мережах про військову операцію Туреччини проти курдів у Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецькі ЗМІ.

Загалом, внаслідок поліцейських рейдів у західній провінції Ізмір було затримано близько 70 осіб з початку військової операції «Оливкова Гілка».

Повідомляється, що контртерористичні загони почали одночасні рейди в різних частинах міста Ізмір та прилеглих провінціях Денізлі та Маніса.

Серед затриманих в Ізмірі є також глава про-курдської Демократичної партії народів (ДПН), другої за величиною опозиційної партії в парламенті, яку Анкара підозрює у зв'язках з Робочою партією Курдистану.

Серед затриманих були також шість підозрюваних, обвинувачених у поширенні пропаганди на вулицях.

Поліція провела подібні арешти, пов'язані з повідомленнями в соціальних мережах, по всій країні, затримавши 14 підозрюваних у східних провінціях Ван, Игдир та Мус, і ще п'ять у середземноморській провінції Мерсін.

Нагадаємо, 20 січня Туреччина розпочала операцію «Оливкова гілка» на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ.