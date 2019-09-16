У Варшаві стартує щорічна нарада ОБСЄ щодо основних свобод людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Варшаву також вирушила українська офіційна делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею

У Варшаві у понеділок розпочинається щорічна нарада ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, яка триватиме до 27 вересня.

У заході беруть участь представники країн-учасниць ОБСЄ, офісу та органів цієї організації, громадські організації з країн-учасниць.

У Варшаву також вирушила українська офіційна делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.

В рамках наради відбудуться десятки панельних дискусій та сайд-івенти, присвячені проблематиці основних свобод людини, верховенства права, толерантності та недискримінації, боротьби з расизмом та ксенофобією, питанням міграції та безпеки.

До слова, раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії обговорить доповідь про ситуацію щодо кримських татар в окупованому Росією Криму.

Це питання включене до порядку денного сесії, яка проходитиме у Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня.

Джерело: Укрінформ