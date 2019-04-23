У Варшаві тисячі вчителів вийшли на демонстрацію



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Третій тиждень у Польщі триває безстроковий страйк учителів

Тисячі вчителів розпочали багатотисячну демонстрацію під будівлею міністерства освіти у Варшаві.

Про це повідомляє RMF24.

Для участі у демонстрації до Варшави прибули учителі з усієї Польщі. Основною вимогою протестувальників є збільшення зарплатні педагогів.

«Ми ледве зводимо кінці з кінцями, бо часом нам бракує. Часом нам бракує грошей, і ми мусимо розраховувати на допомогу родичів, у кого вони є», - розповіла одна з учителів-учасниць акції.

Протестувальники тримають у руках плакати і транспаранти з написами «Міністерство освітньої некомпетентності», «Затиснуті вуха на наші заклики», «Це не реформа, а деформа».

Повідомляється, що учасники на акцію продовжують прибувати – як спеціальними автобусами, так і громадським транспортом.

У Польщі вже третій тиждень триває безстроковий страйк учителів. Після акції під Міністерством освіти профспілки, які виступають організаторами страйку, мають вирішити, чи продовжувати протести.

Основною вимогою вчителів є збільшення заробітної плати на 1000 злотих (близько 260 доларів). Ситуація ускладнюється тим, що з 10 квітня у школах Польщі проходять іспити. При цьому в багатьох школах, де проходять іспити, триває страйк вчителів, а комісії довелося формувати з добровольців, які мають педагогічну освіту.

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