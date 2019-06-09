У Варшаві загорівся 130-метровий хмарочос



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Хмарочос був на етапі добудови і планувався до здачі в наступному році

У Варшаві сталася пожежа в недобудованому хмарочосі заввишки 130 метрів, на гасіння вогню виїжджали 130 пожежних.

Про це повідомляє Nowa Warszawa.

Наголошується, що вогонь виник увечері 7 червня на будмайданчику комплексу The Warsaw Hub на самому верхньому 25 поверсі. Незабаром пожежа охопила три верхніх поверхи. Рятувальники работалидо 5 ранку, щоб локалізувати вогонь.

Всупереч прогнозам, будівля хмарочоса в результаті пожежі не постраждало. Жертв немає.

За інформацією інвесторів, будівництво хмарочоса продовжиться. Паралельно експерти оцінять збиток від пожежі і будуть з'ясовувати причини виникнення спалаху.

Відповідно до плану будівництва, Варшавський центр - це комплекс, який буде складатися з трьох висотних будівель: 86-метрового готельної будівлі і двох 130-метрових офісних веж. Усі ці об'єкти будуть з'єднані загальною п'ятиповерховою базою, яка створить великий фасад. Планувалося, що комплекс буде зданий в експлуатацію в наступному році.