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    У Великобританії перед весіллям принца Гаррі вулиці «зачистять» від жебраків

    Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як «огидну»
    У Великій Британії керівник ради королівського округу Віндзор і Майденхед Саймон Дадлі закликав до боротьби з «агресивним жебрацтвом» у Віндзорі напередодні весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл у травні цього року, передає ВВС. Він закликав поліцію «терміново» відреагувати на цю проблему і відзначив, що
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    Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як «огидну»

    У Великій Британії керівник ради королівського округу Віндзор і Майденхед Саймон Дадлі закликав до боротьби з «агресивним жебрацтвом» у Віндзорі напередодні весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл у травні цього року, передає ВВС.

    Він закликав поліцію «терміново» відреагувати на цю проблему і відзначив, що попросить правоохоронців «зосередитися на тому, щоб впоратися з цим до королівського весілля».

    З його слів, жебрацтво на вулицях створює «ворожу атмосферу» для жителів і туристів. Він додав, що деякі люди заробляють сотні фунтів у тиждень, просячи гроші у туристів і жителів Віндзора.

    Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як «огидну».

    Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня.

    Весілля британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл може забезпечити додаткові 500 млн фунтів стерлінгів для економіки Великобританії.

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