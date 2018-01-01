У Великобританії перед весіллям принца Гаррі вулиці «зачистять» від жебраків

Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як «огидну»

У Великій Британії керівник ради королівського округу Віндзор і Майденхед Саймон Дадлі закликав до боротьби з «агресивним жебрацтвом» у Віндзорі напередодні весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл у травні цього року, передає ВВС. Він закликав поліцію «терміново» відреагувати на цю проблему і відзначив, що



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Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як «огидну»

У Великій Британії керівник ради королівського округу Віндзор і Майденхед Саймон Дадлі закликав до боротьби з «агресивним жебрацтвом» у Віндзорі напередодні весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл у травні цього року, передає ВВС.

Він закликав поліцію «терміново» відреагувати на цю проблему і відзначив, що попросить правоохоронців «зосередитися на тому, щоб впоратися з цим до королівського весілля».

З його слів, жебрацтво на вулицях створює «ворожу атмосферу» для жителів і туристів. Він додав, що деякі люди заробляють сотні фунтів у тиждень, просячи гроші у туристів і жителів Віндзора.

Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як «огидну».

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня.

Весілля британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл може забезпечити додаткові 500 млн фунтів стерлінгів для економіки Великобританії.