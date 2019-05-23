У Верховному суді зареєстрували два позови з оскарженням указу Зеленського



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23 травня набув чинності указ Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання

Обидві заяви подані фізичними особами

Верховний суд повідомляє про реєстрацію вже двох позовів, в яких оскаржується указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Автори позовів просять визнати указ протиправним і нечинним.

Обидві заяви подані фізичними особами, повідомляє прес-служба суду. Імен позивачів у суді не називають.

За повідомленням, протягом п’яти днів із дня подання позовної заяви суддя має ухвалити рішення щодо наступних процесуальних дій.

Раніше сьогодні про оскарження президентського указу повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

«Спільна справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України. Вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський», – написав Данилюк у Facebook.

Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.