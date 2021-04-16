Нормандський формат без Путіна. Про що говорили Зеленський, Макрон і Меркель

Подружжя Макронів і Зеленських на сходах Єлисейського палацу перед робочим обідом і переговорами у Парижі 16 квітня 2021 року

Подружжя Макронів і Зеленських на сходах Єлисейського палацу перед робочим обідом і переговорами у Парижі 16 квітня 2021 року

Зеленський запропонував французькому президенту підписати декларацію про підтримку вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 квітня, здійснив робочий візит у Париж. Там у нього відбулися переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів подробиці сьогоднішніх тристоронніх переговорів.

Зокрема, Зеленський розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

«Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну», – сказав він.

У Парижі український президент поговорив не лише з Макроном, але й з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, яка підключилася до розмови по відеозв'язку. Головна тема розмови – врегулювання ситуації на Донбасі.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

«Радники підготують додатки до кластерів, з чим згодні, з чим – ні. Це кластери щодо мінських домовленостей. Хочеться вірити, що буде результат», – наголосив глава держави.

Зеленський запропонував французькому президенту підписати декларацію про підтримку вступу України в Європейський Союз.

«Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу. Та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну в прагненні бути членом ЄС. Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які знайомляться зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації й запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь» – заявив він.

Йшлося на зустрічі й про прагнення України встипити до НАТО. «Щодо Франції в цілому: ми відчуваємо підтримку Плану дій щодо членства в НАТО. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції, хоча вона грає велику роль у вирішенні цього питання. У червні буде саміт НАТО, і там ми обов'язково будемо чути, чи є такий сигнал і від яких конкретно країн», – зазначив український лідер.

Також Зеленський розповів, що поскаржився на те, що російські окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, в тому числі й нових, які відкрила Україна. Також він поскаржився на блокування процесу обміну полоненими. Він наголосив, що Україна подала списки на обмін, але інша сторона – ні.

Зеленський підтримав ініціативу президента США Джо Байдена щодо зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в третій країні. Він не виключає, що серед тем розмови може бути Україна. «Щодо пропозиції Байдена зустрітись з Путіним у третій країні: я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно. У будь-якому питанні, коли є такий діалог… як-то кажуть «гармати мовчать». Це могло б вирішити деякі питання. Коли такі великі держави не розмовляють – страждають інші, й ми це розуміємо» – вважає Зеленський.

Зеленський також висловився про вакцину. На його переконання, зараз найсильнішими країнами є ті, хто мають вакцину, а не зброю.

«Найсильніша країна, це не та, де зброя, а та – де є вакцини. Іноді від невеличких країн залежить майбутнє. Треба поважати країни не за розміром», – наголосив він.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

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