У відставку пішла глава апарату Меланії Трамп

На тлі безладу у Вашингтоні звільняються чтновники Білого дому

Колишній прессекретар Білого дому Стефані Грішем, яка з квітня очолювала апарат першої леді США подала у відставку. Як повідомляє Reuters, разом з нею звільняється ще ряд працівників адміністрації чинного президента США.

Так, у відставку подала соціальний секретар Білого дому Ріки Никета і заступник прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз.

За словами джерела, в Білому домі також ходили розмови про те, що заступник глави адміністрації Кріс Ліддел може піти у відставку.



«Для мене було честю служити країні в Білому домі. Я дуже пишаюся тим, що була частиною місії місис Трамп з надання допомоги дітям у всьому світі, і пишаюся багатьма досягненнями цієї адміністрації», – йдеться в заяві Стефагі Грішем.

Білий дім від коментарів відмовився.

Урядовці США обмірковують можливість дострокового усунення президента США Дональда Трампа з посади і передачі повноважень віце-президенту Майку Пенсу.

Як відомо, цієї ночі силовики зачистили будівлю Капітолію від прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Конгрес готується незабаром назвати нового президента США.

Напередодні під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресу США, померла.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.