Штурм Капітолію: силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)

Кілька кульових поранень в груди отримав чоловік, також силовики підстрелили жінку

Поліція Капітолія США, куди увірвалися прихильники президента Дональда Трампа, підстрелила щонайменше двох демонстрантів і затримала ще кількох.

Як повідомляє CNN, кілька кульових поранень в груди отримав чоловік.

Також поранення отримала одна жінка. Їх шпиталізували.

A woman was shot by the neck in the US Capitol Building during the skirmishes between the protestors and the security pic.twitter.com/8HvYq2xyGW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 6, 2021

Всіх конгресменів, які проводили засідання для підрахунку голосів виборщиків, щоб остаточно затвердити результати президентських виборів 2020 року, екстрено евакуювали.

Сам Дональд Трамп закликав прихильників до порядку і просить їх не атакувати поліцейських.

«Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства», – написав він у Twitter.

Як відомо, учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.