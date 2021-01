Штурм Капітолію: силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)

Поліція Капітолія США, куди увірвалися прихильники президента Дональда Трампа, підстрелила щонайменше двох демонстрантів і затримала ще кількох.

Як повідомляє CNN, кілька кульових поранень в груди отримав чоловік.

Також поранення отримала одна жінка. Їх шпиталізували.

A woman was shot by the neck in the US Capitol Building during the skirmishes between the protestors and the security pic.twitter.com/8HvYq2xyGW