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    Штурм Капітолію: силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)

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    Поліція Капітолія США відкрила стрілянину - Штурм Капітолію: силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)
    Поліція Капітолія США відкрила стрілянину

    Кілька кульових поранень в груди отримав чоловік, також силовики підстрелили жінку

    Поліція Капітолія США, куди увірвалися прихильники президента Дональда Трампа, підстрелила щонайменше двох демонстрантів і затримала ще кількох.

    Як повідомляє CNN, кілька кульових поранень в груди отримав чоловік. 

    Також поранення отримала одна жінка. Їх шпиталізували.

    Всіх конгресменів, які проводили засідання для підрахунку голосів виборщиків, щоб остаточно затвердити результати президентських виборів 2020 року, екстрено евакуювали.

    Сам Дональд Трамп закликав прихильників до порядку і просить їх не атакувати поліцейських.

    «Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства», – написав він у Twitter.

    Як відомо, учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

    У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

    Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

    Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Теги: США акція Дональд Трамп протест поліція жінка стрілянина
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