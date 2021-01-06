Штурм Капітолію: силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)
Кілька кульових поранень в груди отримав чоловік, також силовики підстрелили жінку
Поліція Капітолія США, куди увірвалися прихильники президента Дональда Трампа, підстрелила щонайменше двох демонстрантів і затримала ще кількох.
Як повідомляє CNN, кілька кульових поранень в груди отримав чоловік.
Також поранення отримала одна жінка. Їх шпиталізували.
A woman was shot by the neck in the US Capitol Building during the skirmishes between the protestors and the security pic.twitter.com/8HvYq2xyGW— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 6, 2021
Всіх конгресменів, які проводили засідання для підрахунку голосів виборщиків, щоб остаточно затвердити результати президентських виборів 2020 року, екстрено евакуювали.
Сам Дональд Трамп закликав прихильників до порядку і просить їх не атакувати поліцейських.
«Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства», – написав він у Twitter.
Як відомо, учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.
Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.
Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.
Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.
Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.
Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.