Будівлю Капітолію зачистили від протестувальників

Конгрес відновить спільне засідання, як тільки приміщення будуть «готові до використання»

Сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю під час затвердження результатів виборів президента США.

Про це пише CNN

Видання зазначає, що наразі силовики відтісняють прихильників, які знаходяться поблизу будівлі.

Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес відновить спільне засідання, як тільки приміщення будуть «готові до використання».

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа.

Також американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.