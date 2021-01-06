Революція в США. Прихильники Трампа захопили Капітолій

Учасники мітингу на підтримку чинного президента США увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні

Учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

ALERTE - Des partisans de Donald #Trump sont entrés dans le Capitole pour empêcher le Congrès de certifier la victoire de #Biden. Les débats sont interrompus jusqu'à nouvel ordre (NBC) #Election2020 pic.twitter.com/5pbI5lAMB2 — Mediavenir (@Mediavenir) January 6, 2021

Про це повідомляє BBC.

ALERTE INFO - Des échauffourées éclatent entre partisans de #Trump et forces de l'ordre dans le Capitole américain. La session du Congrès américain, qui doit officialiser la victoire de #Biden, a été interrompue. #Elections2020pic.twitter.com/ayIzHCKHvP — Mediavenir (@Mediavenir) January 6, 2021

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.