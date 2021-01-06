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    Революція в США. Прихильники Трампа захопили Капітолій

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    Протестувальники прорвалися до Капітолію - Революція в США. Прихильники Трампа захопили Капітолій
    Протестувальники прорвалися до Капітолію

    Учасники мітингу на підтримку чинного президента США увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні

    Учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

    Про це повідомляє BBC.

    Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

    Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США президент
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