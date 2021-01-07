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    У світі

    ЗМІ повідомили про першу жертву під час захоплення Капітолію

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    Озброєні силовики у Капітолії - ЗМІ повідомили про першу жертву під час захоплення Капітолію
    Озброєні силовики у Капітолії

    Під час стрілянини у Капітолії смертельно поранили дівчину

    Дівчина, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

    Про це повідомляє телеканал NBC.

    «Так, доросла жінка, що отримала вогнепальне поранення, померла у місцевому госпіталі», – сказав речник поліції Дастін Стернбек.

    За життя жінки кілька годин боролися лікарі, проте безуспішно.

    Як відомо, 6 січня в Конгрес США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, в ході якої постраждала дівчина. Зараз стало відомо, що потерпіла померла.

    Наразі правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія було скоєно понад 13 арештів. Представники Адміністрації президента США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.

    Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа.

    Також американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.

    Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)

    Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

    Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

    Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

    У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

    Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Теги: США вибори акція політика смерть протест Вашингтон
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