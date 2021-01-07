ЗМІ повідомили про першу жертву під час захоплення Капітолію

Під час стрілянини у Капітолії смертельно поранили дівчину

Дівчина, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Про це повідомляє телеканал NBC.

«Так, доросла жінка, що отримала вогнепальне поранення, померла у місцевому госпіталі», – сказав речник поліції Дастін Стернбек.

За життя жінки кілька годин боролися лікарі, проте безуспішно.

Як відомо, 6 січня в Конгрес США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, в ході якої постраждала дівчина. Зараз стало відомо, що потерпіла померла.

Наразі правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія було скоєно понад 13 арештів. Представники Адміністрації президента США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа.

Також американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.