ЗМІ повідомили про першу жертву під час захоплення Капітолію
Під час стрілянини у Капітолії смертельно поранили дівчину
Дівчина, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.
Про це повідомляє телеканал NBC.
«Так, доросла жінка, що отримала вогнепальне поранення, померла у місцевому госпіталі», – сказав речник поліції Дастін Стернбек.
За життя жінки кілька годин боролися лікарі, проте безуспішно.
Як відомо, 6 січня в Конгрес США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, в ході якої постраждала дівчина. Зараз стало відомо, що потерпіла померла.
Наразі правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія було скоєно понад 13 арештів. Представники Адміністрації президента США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.
Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа.
Також американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.
Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).
Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.
Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.
Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.
Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.
Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.
Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.