У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб



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Трамп був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі

Президент США Дональд Трамп вперше з'явився на публіці в масці. І це не залишили непоміченим для жартівників у мережі. Вони тут же перетворили американського лідера в мем.

Нагадаємо, президент США був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі.

«Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце», — заявив Трамп.