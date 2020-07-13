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    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб

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    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб

    Трамп був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі

    Президент США Дональд Трамп вперше з'явився на публіці в масці. І це не залишили непоміченим для жартівників у мережі. Вони тут же перетворили американського лідера в мем.

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    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують з Трампа, який вперше на публіці одягнув маску. Добірка фотожаб

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    Нагадаємо, президент США був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі.

    «Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце», — заявив Трамп.

    США Дональд Трамп
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