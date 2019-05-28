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    У світі

    Невідомий відкрив стрілянину у Вашингтоні, є поранені

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    Інцидент стався на південному сході округу Колумбія - Невідомий відкрив стрілянину у Вашингтоні, є поранені
    Інцидент стався на південному сході округу Колумбія

    Підозрюваний зник на автомобілі з місця злочину

    Шестеро людей, серед яких підліток, отримали поранення внаслідок стрілянини в столиці США.

    Про це повідомляє поліція Вашингтона в понеділок, 27 травня. 

    Інцидент стався на південному сході округу Колумбія. Невідомий чоловік відкрив стрілянину і втік. Відзначається, що здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.

    Підозрюваний зник на автомобілі з місця злочину. Його оголошено в розшук.

    До слова. нещодавно у бразильському місті Паракату в штаті Мінас-Жерайс сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули три людини. 

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