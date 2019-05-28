Невідомий відкрив стрілянину у Вашингтоні, є поранені



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Інцидент стався на південному сході округу Колумбія

Підозрюваний зник на автомобілі з місця злочину

Шестеро людей, серед яких підліток, отримали поранення внаслідок стрілянини в столиці США.

Про це повідомляє поліція Вашингтона в понеділок, 27 травня.

Інцидент стався на південному сході округу Колумбія. Невідомий чоловік відкрив стрілянину і втік. Відзначається, що здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.

Підозрюваний зник на автомобілі з місця злочину. Його оголошено в розшук.

До слова. нещодавно у бразильському місті Паракату в штаті Мінас-Жерайс сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули три людини.