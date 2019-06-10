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    У вівторок Україну розпече до 34°C (карти)

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    У вівторок Україну розпече до 34°C (карти)
    Фото: УНІАН

    За даними синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться

    Температура повітря у вівторок, 11 червня, вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус (карта 1). Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    Карта 1: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта 1: Наталка Діденко / facebook.com

    «Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небепека у «сухих» областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля», - попередила Діденко.

    За даними синоптика, дощі з грозами ймовірні у західних областях, у північній частині та на Вінниччині. Локально очікуються при грозах сильні зливи та шквалисте посилення вітру, також град.

    «Стосовно заходу. Грозові дощі малоймовірні на території, прилеглій до західного кордону України - див. карту 2. На сході, півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса», - пише Діденко.

    Карта 2: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта 2: Наталка Діденко / facebook.com

    У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою.

    До кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться.

    «За попередніми прогнозами, дихнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабне у найближчі неділю-понеділок», - резюмувала синоптик.

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