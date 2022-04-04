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    Італія та Британія готуються приймати дітей-біженців з України – футболіст Шевченко

    Маленьких українців готові прийняти уже наступного тижня як з мамами, так і на самостійне проживання - Італія та Британія готуються приймати дітей-біженців з України – футболіст Шевченко
    Маленьких українців готові прийняти уже наступного тижня як з мамами, так і на самостійне проживання
    фото: Андрій Шевченко/Facebook

    Дітям у процесі адаптації та навчання допомагатимуть школи

    У Італії очільники великих міст розпочали готувати програму підтримки для українських дітей-біженців. Про це футболіст і тренер Андрій Шевченко розповів в інтерв'ю «Українській правді».

    За його словами, мер Мілана зараз готується до зустрічі й розміщення дітей, які втратили домівки під час російсько-української війни. Маленьких українців готові прийняти уже наступного тижня як з мамами, так і на самостійне проживання під опікою італійців.

    Також дітям у процесі адаптації та навчання допомагатимуть школи.

    «Також цим займаються і в Римі, і у Вероні, і Бергамо. Я знаю, що Руслан Малиновський разом із дружиною дуже багато робить. Сьогодні весь світ об'єднався довкола цієї проблеми. І я вважаю, що кожен намагається і робить усе, щоб допомогти», – сказав Шевченко.

    Відомий футболіст також додав, що українських дітей будуть раді вітати у Великій Британії. Щоправда, там деякий час може зайняти оформлення необхідних документів. Адже країна вийшла з ЄС, тому й правила офіційного оформлення біженців із дітьми у неї тепер дещо інші.

    Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, вирішив приймати біженців з України у своєму будинку.

    Як повідомлялося, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

    До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

    Теги: росія окупанти діти війна Італія Велика Британія Україна біженці окупація #stoprussia
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    Італія та Британія готуються приймати дітей-біженців з України – футболіст Шевченко