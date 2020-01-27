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    В Одесі всі школи закрили на карантин

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    В Одесі всі школи закрили на карантин

    Дошкільні заклади вирішено поки не закривати, оскільки рівень захворюваності в дитсадках значно нижчий, ніж в школах

    Із 28 січня школи в Одесі закрили на карантин через грип та ГРВІ, повідомила Одеська міська рада. Карантин триватиме два тижні.

    «Сьогодні члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення - ввести в загальноосвітніх школах карантинні заходи, - зазначили в пресслужбі.

    У дитячих садках групи будуть закриватися, якщо кількість хворих дітей перевищить 20 відсотків.

    За даними головного спеціаліста відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства облуправління Держпродспоживслужби Ольги Балановської, наприкінці минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс в Одесі майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідпоріг. Причому, 75% хворих - діти шкільного віку.

    Балановська додала, що в Одесі циркулює вірус грипу А H1N1.

    Також нагадаємо, що у Запорізькій області вже 27 шкіл закрили на карантин через грип та ГРВІ.

    До слова, як повідомили в МОЗ, станом на 27 січня усі три підозри на новий коронавірус в Україні не підтвердилися.

     Читайте також: Китайський коронавірус. Серед жертв – світова економіка
    діти Одеса школа грип карантин вірус
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