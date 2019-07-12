У Вроцлаві зупинили марш націоналістів через розпалювання ненависті до українців



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Влада Вроцлава вирішила зупинити марш через менш ніж годину від початку

Один із організаторів маршу заявив, що їм затикають рота, «тому що бандерівців називаємо українцями»

У Вроцлаві міська влада припинила марш націоналістів на річницю Волинської трагедії через розпалювання ненависті до українців.

Про це пише Wyborcza.pl.

Марш був організований колишнім священиком Яцеком Мендляром і одним з лідерів націоналістів Романом Зєлінським.

Учасники акції вийшли, щоб вшанувати пам'ять «поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, а яких вбивали українці під час так званої кривавої неділі».

Влада Вроцлава вирішила зупинити марш через менш ніж годину від початку. О 19:45 акцію припинила делегація міста, перед цим відбулося подвійне попередження організатора та учасників.

Коли делегований містом представник оголосив про припинення маршу, Мендляр заявив, що їм затикають рота, «тому що бандерівців називаємо українцями».

#Wroclaw Miejscy urzędnicy zwracają uwagę organizatorom marszu na nowe nienawiści - padają wyzwiska i przekleństwa w kierunku urzędników @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/aj5CudxEtm — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в річницю Волинської трагедії засудило злочини проти мирного населення, наголосивши на неприпустимості маніпуляцій історією.

Джерело: Європейська правда