У в'язниці США поранили вбивцю Роберта Кеннеді



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Палестинець Серхан Серхан стріляв у Роберта Кеннеді у ніч із 4 на 5 червня 1968 року Фото: АР

На вбивцю Роберта Кеннеді напав співкамерник

Із в'язниці біля Сан-Дієго з ножовим пораненням госпіталізували 75-річного Серхана Серхана, якого в 1969 році засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві Роберта Кеннеді — молодшого брата президента Джона Кеннеді.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що на нього напав співкамерник. Причина конфлікту невідома.

У поліції повідомили, стан пораненого стабільний.

За офіційною версією, палестинець Серхан Серхан стріляв у Роберта Кеннеді у ніч із 4 на 5 червня 1968 року в готелі Ambassador у Лос-Анджелесі, де сенатор від штату Нью-Йорк збирався дати пресконференцію в ході президентської виборчої кампанії.

Джерело: Укрінформ