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    У в'язниці США поранили вбивцю Роберта Кеннеді

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    Палестинець Серхан Серхан стріляв у Роберта Кеннеді у ніч із 4 на 5 червня 1968 року - У в'язниці США поранили вбивцю Роберта Кеннеді
    Палестинець Серхан Серхан стріляв у Роберта Кеннеді у ніч із 4 на 5 червня 1968 року
    Фото: АР

    На вбивцю Роберта Кеннеді напав співкамерник

    Із в'язниці біля Сан-Дієго з ножовим пораненням госпіталізували 75-річного Серхана Серхана, якого в 1969 році засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві Роберта Кеннеді — молодшого брата президента Джона Кеннеді.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що на нього напав співкамерник. Причина конфлікту невідома.

    У поліції повідомили, стан пораненого стабільний.

    За офіційною версією, палестинець Серхан Серхан стріляв у Роберта Кеннеді у ніч із 4 на 5 червня 1968 року в готелі Ambassador у Лос-Анджелесі, де сенатор від штату Нью-Йорк збирався дати пресконференцію в ході президентської виборчої кампанії.

    Джерело: Укрінформ

    США Нью-Йорк
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