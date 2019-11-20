У Загребі Тимошенко зустрічалась з Яценюком і фотографувалась з Кличком



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Юлія Тимошенко з Арсенієм Яценюком у Хорватії

Європарламентарі хочуть почути від Кличка і Тимошенко заяви щодо дій нової української влади

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко приїхала на відкриття конгресу EPP (European People's Party), який проходить 20-21 листопада в Загребі (Хорватія). Там вона зустрічалась з колишнім прем’єром Арсенієм Яценюком і фотографувалась з мером Києва Віталієм Кличком.

«Я випадково зустрічаю Віталія Кличка та Юлію Тимошенко по дорозі на відкриття конгресу ЕРР. Обидва знаходяться в опозиції до нової парламентської більшості. Подивимося, що вони розкажуть», - повідомив член Європейського парламенту Міхель Галер у Facebook.

Член Європарламенту Міхель Галер з Юлією Тимошенко і Віталієм Кличко на відкритті з’їзду Європейської народної партії у Загребі

Галер додав, що Віталій Кличко почав заявляти в Європі про свою опозиційність до президента України Володимира Зеленського та його політичної сили - партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, Віталій Кличко бере участь у щорічному з’їзді Європейської народної партії у столиці Хорватії місті Загреб.

Нагадаємо, 13 листопада Тимошенко повідомила, що парламентська фракція «Батьківщина» переходить в опозицію до влади. Вона зазначила, що «Батьківщина» не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і «залишається на стороні народу».