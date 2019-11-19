Кличко їде на з’їзд Європейської народної партії



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Мер Києва Віталій Кличко не вперше візьме участь у з’їзді Європейської народної партії

Європейська народна партія обере нове керівництво

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у щорічному з’їзді Європейської народної партії, що відбудеться 20-21 листопада у столиці Хорватії місті Загреб.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Партійний з’їзд збере понад 2 тисячі учасників, зокрема, лідерів держав та голів урядів із 40 країн.

Члени ЄНП оберуть нове керівництво партії, а також обговорять стратегії ефективної боротьби з кліматичними змінами, розширення прав і можливостей молоді та питання вступу до ЄС двох західнобалканських держав. У з’їзді візьме участь і голова фракції ЄНП в Европарламенті Манфред Вебер.

Європейська народна партія - найбільша та найвпливовіша загальноєвропейська політична сила, заснована у 1976 році. Партія, що налічує 84 партії-члена та партнерів з 43 країн, захищає цінності та принципи сильної і демократичної, прозорої та об’єднаної Європи. ЄНП послідовно підтримує рух України до Європи та збереження санкцій проти Російської Федерації.

Партія «Удар», яку очолює Кличко, з вересня 2013 року має статус спостерігача в Європейській народній партії.

Як повідомлялося, у Європейському парламенті дев’ятого скликання депутати створили неформальну групу «друзів європейської України».