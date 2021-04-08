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    Економіка та фінанси

    Приватбанк компенсував бюджету 230 млн грн за помилку співробітника

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    Офісом Генерального прокурора забезпечено відшкодування Приватбанком майже 230 млн грн збитків - Приватбанк компенсував бюджету 230 млн грн за помилку співробітника
    Офісом Генерального прокурора забезпечено відшкодування Приватбанком майже 230 млн грн збитків
    Фото: з відкритих джерел

    Керівник департаменту під час складання податкових декларацій з податку на прибуток банку та додатків до них, незаконно застосувала ставку податку 0% при виплаті доходу нерезиденту

    Офіс Генерального прокурора забезпечив відшкодування ПриватБанком майже 230 млн грн збитків державного бюджету.

    Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

    Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з департаментів ПАТ КБ «ПриватБанк» за фактами умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

    «Розслідуванням встановлено, що керівник під час складання податкових декларацій з податку на прибуток банку та додатків до них, незаконно застосувала ставку податку 0% при виплаті доходу нерезиденту, замість передбачених Податковим кодексом України 15%. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету майже 230 млн грн», – повідомили в установі.

    У ході досудового розслідування, яке здійснювало слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.

    До слова, за підсумками січня 2021 року українські банки отримали 4,05 млрд грн чистого прибутку. За даними Національного банку України найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який заробив 1,535 млрд грн.

    Теги: ДФС прокуратура Офіс Генерального прокурора гроші розслідування Приватбанк
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