Директор закупівель «Укрпошти» помер від коронавірусу
Олександр Квашин помер на 33 році життя
Директор закупівель «Укрпошти» Олександр Квашин помер від коронавірусу.
Про це повідомив генеральний директор ПАО «Укрпошта» Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.
«Ми втратили нашого колегу, Олександра Квашина. Коронавірус забрав ще одне життя дуже світлої людини. Зовсім недавно, 25 березня, Саша на цьому фото, праворуч мене, з нами святкував найбільшу інвестицію в історії Укрпоштb і зробив все, щоб вона відбулася. А 6 квітня його не стало. Дуже короткий шлях від свята до трагедії. Не хочу писати стандартні фрази, адже ті, хто його знав і так знає яким він був і про що варто згадати в такий день», – написав він.
Смілянський зазначив, что коронавірус вбиває швидко, але українці на це не зважають і не носять маски.
«Хвороба вбиває швидко, і вбиває без розбору. А по вулицях і на інтернеті бігають мільйони людей, які не носять маски і вважають себе чомусь безсмертними. Ось такі безсмертні призводять до таких смертей», – підкреслив гендиректор «Укрпошти».
Зазначимо, що Олександру Квашину було 32 роки. Згідно даних на його сторінці в соцмережі Facebook 25 липня йому б виповнилося 33 роки.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.
До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.