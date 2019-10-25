У Запоріжжі поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку



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За попередніми даними, нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя і здоров’я людей

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, підозрюваного в нападі на керівницю громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.

Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, завдяки швидкій і злагодженій роботі Комунарського відділу поліції було встановлено ймовірне місцезнаходження нападника. Чоловіка знайшли і затримали.

У п’ятницю, 25 жовтня, йому оголосять підозру і подадуть клопотання про обрання запобіжного заходу.

«За попередніми даними, нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя і здоров’я людей», — зазначив прокурор.

Мазурик повідомив, що нападника на ромську активістку підозрюють у замаху на вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

24 жовтня у Запоріжжі невідомі напали на керівника громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.

Активістка отримала ножове поранення в груди і зараз знаходиться в реанімації.