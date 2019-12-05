Два керівники столичної страхової компанії привласнили 80 млн грн вкладників



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Повідомлено про підозру чотирьом учасникам оборудки

Служба безпеки України продовжує збирати докази щодо доведення до банкрутства столичної страхової компанії «Гарант-Лайф» її топ-менеджментом. Унаслідок багатомільйонних махінацій керівництва понад 10 тисяч клієнтів установи залишилися без заощаджень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці продовжують документування протиправної схеми з привласнення коштів страхової компанії. Через оборудку товариство фактично доведене до банкрутства, а тисячі клієнтів залишились без заощаджень, внесених як платежі на страхування життя», - йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники СБУ встановили ще двох учасників протиправної схеми – колишнього голову правління та фактичного керівника компанії. Їх незаконна діяльність завдала збитків вкладникам на загальну суму понад 80 мільйонів гривень.

Обом фігурантам справи здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про викриття вказаної оборудки та здійснення повідомлення про підозру двом іншим фігурантам провадження.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання грошей громадян.

Заходи проводились спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.