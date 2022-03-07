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    Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до українців із мотивуючим повідомленням

    Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до українців із мотивуючим повідомленням
    фото з відкритих джерел

    «Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України» – Залужний

    Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував усім українцям за боротьбу з окупантами та закликав мешканців тимчасово окупованих територій виходити на акції протесту, щоб захищати рідний будинок. Про це він повідомив своїй сторінці в Facebook.

    «Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої – це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на «бліцкриг», зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані», – написав Залужний.

    Російські окупанти починають втрачати свою силу і у повітряному просторі, тому дуже важливо людям на тимчасово окупованих територіях виходити на вулицю та захищати свої міста.

    «Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім! Українське небо героїчно охороняється Повітряними Силами та силами і засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат угрупованню засобів повітряного нападу противника», – наголосив Залужний.

    Нагадаємо, в окупованому Росією Криму знову помітили пересування великої кількості російської військової техніки із розпізнавальним знаком у вигляді літери «Z» на бортах.

    За даними СБУ, російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки.

    Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Під контролем Росії знаходяться, зокрема, міста Херсон, Мелітополь, Нова Каховка. Проте місцеве населення протестує проти військових дій і виходить на мирні демонстрації, виганяючи загарбників. Є повідомлення, що по них стріляють.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ зброя війна українці військові Україна населення
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    Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до українців із мотивуючим повідомленням