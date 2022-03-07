В окупованому Криму несподіване пожвавлення: на дороги виїхала ворожа техніка (фото)
В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
В окупованому Росією Криму знову помітили пересування великої кількості російської військової техніки із розпізнавальним знаком у вигляді літери «Z» на бортах. Про це повідомляє Крим.Реалії.
Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні. Крім того, територією півострова перевозили ракети.
За даними СБУ, російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки.
Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Під контролем Росії знаходяться, зокрема, міста Херсон, Мелітополь, Нова Каховка. Проте місцеве населення протестує проти військових дій і виходить на мирні демонстрації, виганяючи загарбників. Є повідомлення, що по них стріляють.