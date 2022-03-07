В окупованому Криму несподіване пожвавлення: на дороги виїхала ворожа техніка (фото)

В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В окупованому Росією Криму знову помітили пересування великої кількості російської військової техніки із розпізнавальним знаком у вигляді літери «Z» на бортах. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні. Крім того, територією півострова перевозили ракети.

У цього «камаза» номер перевернутий зворотнім боком назовні

Завантажений ракетами бортовий військовий «камаз» на автодорозі Севастополь – Саки – Євпаторія

Паливозаправник із літерою «Z» у Севастополі

Паливозаправник із літерою «Z» в Інкермані

За даними СБУ, російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки.

Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Під контролем Росії знаходяться, зокрема, міста Херсон, Мелітополь, Нова Каховка. Проте місцеве населення протестує проти військових дій і виходить на мирні демонстрації, виганяючи загарбників. Є повідомлення, що по них стріляють.