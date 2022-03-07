  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В окупованому Криму несподіване пожвавлення: на дороги виїхала ворожа техніка (фото)

    Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні. - В окупованому Криму несподіване пожвавлення: на дороги виїхала ворожа техніка (фото)
    Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні.
    фото: Радіо Свобода

    В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    В окупованому Росією Криму знову помітили пересування великої кількості російської військової техніки із розпізнавальним знаком у вигляді літери «Z» на бортах. Про це повідомляє Крим.Реалії.

    Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні. Крім того, територією півострова перевозили ракети.

    У цього «камаза» номер перевернутий зворотнім боком назовні

    У цього «камаза» номер перевернутий зворотнім боком назовні

    Завантажений ракетами бортовий військовий «камаз» на автодорозі Севастополь – Саки – Євпаторія

    Завантажений ракетами бортовий військовий «камаз» на автодорозі Севастополь – Саки – Євпаторія

    Паливозаправник із літерою «Z» у Севастополі

    Паливозаправник із літерою «Z» у Севастополі

    Паливозаправник із літерою "Z" в Інкермані

    Паливозаправник із літерою «Z» в Інкермані

    За даними СБУ, російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки.

    Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Під контролем Росії знаходяться, зокрема, міста Херсон, Мелітополь, Нова Каховка. Проте місцеве населення протестує проти військових дій і виходить на мирні демонстрації, виганяючи загарбників. Є повідомлення, що по них стріляють.

    Читайте також:
    Теги: Крим дороги війна Севастополь Херсон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованому Криму несподіване пожвавлення: на дороги виїхала ворожа техніка (фото)