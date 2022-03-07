Закарпаття приймає другу хвилю переселенців: яку допомогу готує влада регіону (відео)

В Ужгороді розпочав працювати офіс представництва ООН із питань біженців

На Закарпаття прибуває друга хвиля вимушених переселенців, людей просять реєструватися, аби вони змогли отримати роботу та соціальні виплати. Про це на брифінгу в Закарпатській ОВА повідомив голова військової адміністрації Віктор Микита.

«Ми розуміємо, що зараз в область прибуває друга хвиля вимушених переселенців із зон, де йдуть воєнні дії. Готуємось до прибуття великої кількості людей в область», – сказав він.

Микита зазначив, що в Ужгороді вчора розпочав працювати офіс представництва ООН із питань біженців.

Він повідомив, що зараз постає питання для місцевої влади стосовно допомоги переселенцям, на нараді з головами громад піднімалося питання фінансування цих громадян, а також залучення їх до роботи в гуманітарних хабах та штабах, яку зараз виконують волонтери.

«Розглядаємо питання щодо виділення коштів із місцевих бюджетів для переселенців, просимо людей, що приїжджають в область, реєструватися, вказати свої професійні навички, якими вони володіють, аби у нас створилася певна база фахівців», – сказав Микита.

Він зазначив, що в області також розглядають проведення соціальних виплат для вимушених переселенців.

«Є категорія забезпечених людей, які приїхали в область, а є такі, хто схопили дітей і все. В першу чергу фінансуватимемо багатодітні сім'ї, щоб вони могли хоча б заплатити за житло. Тому важливо, аби ці громадяни звернулися до органів самоврядування в ТГ та зареєструвалися. Ми будемо розуміти, яку кількість людей треба дотувати коштами», – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, станом на вечір 6 березня кількість людей. які виїхали до Польщі внаслідок бойових дій, перевищила мільйон. Як наголосили прикордонники, тепер ці люди почуватимуться у безпеці.

Також, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

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