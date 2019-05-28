У Запорізькій області на ходу спалахнула електричка



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Дехто із пасажирів пішки пішов до найближчої залізничної станції

Ніхто з пасажирів не постраждав

У Запорізькій області під час руху загорілася приміська електричка сполученням Сиваш-Запоріжжя, повідомили в прес-службі ДСНС області.

Інцидент стався сьогодні близько 11-ї ранку. «Під час руху в одному з вагонів електрички, яка їхала за маршрутом Сиваш-Запоріжжя, сталося загоряння. Недалеко від станції Пришиб машиніст зупинив електропоїзд, декілька сотень пасажирів евакуювали з нього», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Дехто із них пішки пішов до найближчої залізничної станції Пришиб, інші - чекають, коли електричка продовжить рух. За даними ДСНС, причиною загоряння могло стати коротке замикання.

Нагадаємо, в Одесі днями на території колонії відбувся бунт засуджених у результаті якого розпочалася пожежа. Вогнем було пошкоджено будівлю установи виконання покарань, пожежну техніку та інше майно.

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості працівників державної установи «Південна виправна колонія № 51» в місті Одесі.