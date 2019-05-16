У Запорізькій області СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції



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Правоохоронці затримали зловмисника у одному із гаражних кооперативів Мелітополя Фото: Прес-центр СБУ

Майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ 10 тисяч доларів

Співробітники СБУ викрили на хабарі старшого інспектора – чергового сектору реагування патрульної поліції Запорізької області.

Про це 16 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ, відповідального за матеріально-технічне оснащення, 10 тисяч доларів за надання інформації щодо місцезнаходження викраденого з військової частини майна.

Правоохоронці затримали зловмисника у одному із гаражних кооперативів Мелітополя відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання хабара.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі засудили двох колишніх працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабара.