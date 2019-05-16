У Запорізькій області СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції
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Майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ 10 тисяч доларів
Співробітники СБУ викрили на хабарі старшого інспектора – чергового сектору реагування патрульної поліції Запорізької області.
Про це 16 травня повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники встановили, що майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ, відповідального за матеріально-технічне оснащення, 10 тисяч доларів за надання інформації щодо місцезнаходження викраденого з військової частини майна.
Правоохоронці затримали зловмисника у одному із гаражних кооперативів Мелітополя відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання хабара.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі засудили двох колишніх працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабара.