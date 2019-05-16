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    У Запорізькій області СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції

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    Правоохоронці затримали зловмисника у одному із гаражних кооперативів Мелітополя&nbsp; - У Запорізькій області СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції
    Правоохоронці затримали зловмисника у одному із гаражних кооперативів Мелітополя 
    Фото: Прес-центр СБУ

    Майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ 10 тисяч доларів

    Співробітники СБУ викрили на хабарі старшого інспектора – чергового сектору реагування патрульної поліції Запорізької області.

    Про це 16 травня повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ, відповідального за матеріально-технічне оснащення, 10 тисяч доларів за надання інформації щодо місцезнаходження викраденого з військової частини майна.

    Правоохоронці затримали зловмисника у одному із гаражних кооперативів Мелітополя відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання хабара.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання  щодо оголошення затриманому про підозру  та обрання міри запобіжного заходу.

    Нагадаємо, в Одесі засудили двох колишніх працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабара.

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