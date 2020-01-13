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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині рятувальники витягли з водойми авто з чотирма загиблими

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    <p>Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado рухався по греблі ставка та з&rsquo;їхав у водойму</p> - На Дніпропетровщині рятувальники витягли з водойми авто з чотирма загиблими

    Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado рухався по греблі ставка та з’їхав у водойму

    Скріншот з відео

    В автомобілі перебували чоловік, дві жінки та 14-річна дівчинка

    У Дніпропетровській області рятувальники дістали з водойми автомобіль із чотирма тілами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що 12 січня о 19:05 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у П’ятихатському районі селі Вишневе на місцевому ставку.

    По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що орієнтовно, під час слідування по греблі ставка, легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з’їхав у водойму. Попередньо автомобіль знаходиться в п’яти метрах від берега, на глибині два-три метра.

    Рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла чотирьох загиблих, з них однієї дитини - дівчинки 14 років (донька власника). Загинули чоловік, дві жінки та дитина.

    Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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