На Дніпропетровщині рятувальники витягли з водойми авто з чотирма загиблими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado рухався по греблі ставка та з’їхав у водойму Скріншот з відео

В автомобілі перебували чоловік, дві жінки та 14-річна дівчинка

У Дніпропетровській області рятувальники дістали з водойми автомобіль із чотирма тілами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 12 січня о 19:05 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у П’ятихатському районі селі Вишневе на місцевому ставку.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що орієнтовно, під час слідування по греблі ставка, легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з’їхав у водойму. Попередньо автомобіль знаходиться в п’яти метрах від берега, на глибині два-три метра.

Рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла чотирьох загиблих, з них однієї дитини - дівчинки 14 років (донька власника). Загинули чоловік, дві жінки та дитина.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.