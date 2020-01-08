На Київщині поліція і рятувальники витягли жінку з крижаної води (відео)



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Поліцейські надали врятованій жінці першу невідкладну медичну допомогу Фото: Нацполіція

Жінка мала намір вкоротити собі віку

У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинському району поліція спільно з працівниками ДСНС врятували жінку з крижаної води. 35-річна місцева жителька мала намір таким чином вкоротити собі віку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До поліції надійшло, що на водоймі у селі Софіївська Борщагівка ходить жінка по крихкій поверхні і на оклики людей не реагує.

Щоб з’ясувати усі обставини, за вказаною адресою одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Однак, жінку поліцейські вже знайшли у льодяній воді. До її порятунку долучились небайдужі місцеві жителі, які викликали рятувальників та медиків.

Як стало відомо працівникам поліції від свідків події, біля озера сталася сварка між невідомою жінкою та чоловіком. Потім вона пішла на лід, розбила його камінцем і плигнула у водойму.

Врятованій жінці поліцейські надали першу невідкладну медичну допомогу у будинку місцевого жителя. У подальшому її каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні.