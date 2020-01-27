Водолази дістали тіло чоловіка зі столичного озера



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Рятувальники передали тіло правоохоронцям

У неділю, 26 січня, на озері Качине у Дарницькому районі столиці у воді виявили тіло чоловіка.

Повідомлення про це надійшло о 10:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві по лінії «102».

Відразу ж до місця виклику було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, потопельник знаходився на відстані 2 м від берега. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Витягнувши потопельника із води, рятувальники передали його працівникам правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин.

Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло три людини.

Як повідомлялося, на околицях Ірпіня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина. Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.

11 січня з річки Дніпро недалеко від мосту Метро рятувальники дістали тіло жінки. Тіло жінки 1969 року народження знаходилося на відстані приблизно 200 м від мосту Метро нижче за течією у 20 метрах від берега. Жінка була в зимовому одязі.