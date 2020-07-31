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    Економіка та фінанси

    Наступного тижня в Україні заплановано провести 34 приватизаційних онлайн-аукціони

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    Наступного тижня в Україні заплановано провести 34 приватизаційних онлайн-аукціони

    «Кожен українець — інвестор!»

    Наступного тижня мають пройти 34 приватизаційних онлайн-аукціони. Про це Фонд державного майна повідомив у Facebook.

    Зокрема, серед виставлених на продаж об'єктів — ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві». 

    «У перший тиждень серпня плануємо провести 34 онлайн-аукціони з приватизації державного майна», — йдеться в повідомленні.

    Серед найбільш цікавих для інвесторів пропозицій, що виставлені на продаж наступного тижня, у ФДМУ назвали об’єкт незавершеного будівництва «Лікеро-горілчаний завод» у Кам'янець-Подільському» та Єдиний майновий комплекс ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» на Вінниччині.

    «Кожен українець — інвестор!», — наголошують у Фонді державного майна.

    Джерело: agropolit.com

    завод Фонд державного майна
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