Наступного тижня в Україні заплановано провести 34 приватизаційних онлайн-аукціони
«Кожен українець — інвестор!»
Наступного тижня мають пройти 34 приватизаційних онлайн-аукціони. Про це Фонд державного майна повідомив у Facebook.
Зокрема, серед виставлених на продаж об'єктів — ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві».
«У перший тиждень серпня плануємо провести 34 онлайн-аукціони з приватизації державного майна», — йдеться в повідомленні.
Серед найбільш цікавих для інвесторів пропозицій, що виставлені на продаж наступного тижня, у ФДМУ назвали об’єкт незавершеного будівництва «Лікеро-горілчаний завод» у Кам'янець-Подільському» та Єдиний майновий комплекс ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» на Вінниччині.
«Кожен українець — інвестор!», — наголошують у Фонді державного майна.
Джерело: agropolit.com