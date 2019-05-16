У Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів



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У Зеленського сподіваються, що надалі народні депутати швидше ухвалюватимуть необхідні країни закони

Труднощів можна було б уникнути, якби церемонія інавгурації відбулася у вихідний день, - прес-служба Зеленського

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що призначена дата інавгурації 20 травня спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій. Про це повідомляє прес-служба новообраного президента.

У Зеленського зазначають, що труднощів можна було б уникнути, якби церемонія інавгурації відбулася у вихідний день.

«Рішення Верховної Ради про призначення інавгурації Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України. Депутати все ж змогли показати результат. Нехай їхнє рішення і спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда Зеленського все ж сподівається, що «надалі народні обранці ухвалюватимуть необхідні для країни закони швидше, ніж ми бачили на прикладі призначення дати офіційного вступу Володимира Зеленського на посаду президента України».

Як повідомлялося, команда Зеленського відреагувала на призначення інавгурації. «Нарешті! Визначено день Х — 20 травня! Депутати проголосували за проведення інавгурації новообраного президента 20 травня. Вже у понеділок о 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу та офіційно стане до виконання обов'язків президента України», - зазначається у коментарі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила 16 травня постанову, якою визначила, що урочисте засідання парламенту з приводу інавгурації новообраного президента Володимир Зеленський, відбудеться 20 травня.